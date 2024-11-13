Серпуховскую собаку наградили на соревнованиях в Москве

В Москве прошли соревнования по ноузворку, организованные Российской Ассоциацией НоузВорк (РАНВ), которые собрали участников со всей страны, включая из городского округа Серпухов. Эти соревнования стали значимым событием для любителей ноузворка и позволили показать свои навыки в управлении собаками, сообщили в пресс-службе местной администрации.

От серпуховского кинологического центра «Осирис» в соревнованиях приняла участие Елена Черняева вместе с ее русским тоем по имени Маргоша. Их выступление стало настоящим украшением мероприятия, где они продемонстрировали отличные результаты, заняв второе место в категории «Помещение». Это достижение стало результатом упорных тренировок и слаженной работы команды.

В общей сложности Елена Черняева и Маргоша успешно прошли три категории из четырех первого класса, что подчеркивает высокий уровень подготовки и мастерства.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил волонтеров региона с Днем добровольца, который отмечают 29 октября. Глава поблагодарил их за добрые дела и вручил областные награды.

«Когда вы находите возможность помочь, это очень ценно и для самих семей, и для наших бойцов, которые находятся на передовой и беспокоятся за своих родных. Ребята, я хочу в вашем лице поблагодарить всю большую команду волонтеров Подмосковья, которые объединены одной общей идеей — творить добро. Не сомневаюсь, что каждый из вас испытывает в своем сердце прекрасное чувство, когда делает доброе дело. Потому и акция наша тоже называется „Доброе дело“, она проходит уже третий год и объединяет все больше неравнодушных людей», — отметил Воробьев.