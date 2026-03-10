Серпуховский военно-патриотический клуб отметил день рождения

сегодня в 11:54

Православный военно-патриотический клуб имени князя Владимира Храброго в Серпухове отметил свое 21-летие, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

В честь этого события 8 марта в Доме культуры поселка Большевик состоялся отчетный концерт, где воспитанники продемонстрировали свои умения.

За эти годы клуб воспитал более 500 юных жителей Серпухова. Каждый из них — настоящий патриот и достойная смена старшему поколению.

Программа обучения в клубе включает спорт, военную подготовку, изучение основ православной культуры, а также исконно русских традиций.

Сегодня в рядах клуба занимаются более 60 ребят в возрасте от 8 до 17 лет. Для многих выпускников защита Родины стала делом жизни: они поступают в военные училища, спортивные вузы и академии силовых структур. Особая гордость — выпускники клуба, которые сегодня защищают интересы России в зоне проведения спецоперации.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что досуг и культура — направления, которые власти региона стремятся развивать.

«Строим и обновляем парки, приводим в порядок дома культуры», — уточнил глава Московской области.