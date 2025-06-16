Серпуховский музей открыл выставку «Море великих. От Айвазовского до Кандинского»

ВРИП главы Городского округа Серпухов Алексей Шимко посетил выставку «Море великих. От Айвазовского до Кандинского» в Серпуховском историко-художественном музее. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Серпухов.

11 июня в Серпуховском историко-художественном музее открылась межмузейная выставка «Море великих. От Айвазовского до Кандинского», которая объединила в едином пространстве произведения нескольких поколений русских живописцев, чье творчество связано с морской тематикой.

На выставке представлено более 70 живописных полотен из 9 ведущих музеев России и частных коллекций, а также порядка 30 выдающихся имен, среди которых — Иван Айвазовский, Василий Кандинский, Исаак Левитан, Василий Поленов, Константин Коровин, Лев Лагори, Алексей Боголюбов, Константин Богаевский, Илья Машков и другие.

Выставка расположилась в современном выставочном пространстве Галереи «Каретный сарай» в специально разработанной экспозиции, дизайн которой дает возможность взглянуть на живопись моря под разными углами. Дополненная мультимедиа, интерактивной зоной и ольфакторным сопровождением, она всесторонне раскрывает тему моря и морского промысла.



"Организаторы Министерство культуры и туризма Московской области и Музей проделали колоссальную работу. Уверен, что «Море Великих» станет знаковым событием не только для Серпухова, но и для всего Подмосковья», — сказал Алексей Шимко.

Выставка будет работать до 11 января 2026 года.

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