Серпуховские журналисты завоевали награды на Международном фестивале «Братина»

Журналисты из Серпухова вернулись с 29 Международного фестиваля медийного творчества «Братина» с целой россыпью наград, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Это настоящий успех и признание их труда.

Рекорд зрительских симпатий. Сюжет «Божий промысел в цвете смальты» шеф-редактора ОТВ — Серпухов Ирины Зайцевой и оператора, режиссера монтажа Михаила Панкратьева собрал рекордные 309 голосов и занял первое место в номинации «Репортаж с колес».

Связь поколений. Проект «Песни Победы на ОТВ-Серпухов» (авторы — главный редактор телеканала Олеся Акинфеева, оператор Владислав Кузьмин) завоевал диплом II степени.

Будущее за ними. Юные журналисты из объединения «Школа журналистики» (медиалаборатория «БиоТех-Пущино») под руководством педагога и режиссера Дианы Ларионовой взяли 1 место в номинации «Вечный огонь памяти». Сюжет юнкорра Дарьи Хомутовой «Волонтеры. Своих не бросаем» отмечен жюри на высоком уровне.

29 Международный фестиваль собрал более 100 участников, 51 творческое объединение, из них 21 — молодежные телестудии из 25 регионов России, Китая, Беларуси, Сербии. На «Братине» представили более 350 работ.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.