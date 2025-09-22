Серпуховские журналисты отмечены на всероссийском уровне

На всероссийском форуме журналистов «Вся Россия — 2025» в Сочи объявили итоги сразу двух профессиональных конкурсов, передает пресс-служба администрации городского округа Серпухов.

Дипломантами конкурса на «Лучшее журналистское произведение — 2025» стали директор МАУ «Серпуховское информагентство» Мария Панкратьева и главный редактор газеты «МК в Серпухове» Оксана Потапова. Они оказались единственными журналистами из Московской области, получившими награды этого престижного конкурса.

Было подано более 600 заявок от ведущих представителей радио, ТВ, печатной прессы и интернет-порталов со всей страны. Тем не менее, жюри отметило документальный фильм директора Серпуховского информагентства Марии Панкратьевой и Михаила Панкратьева «На пути к победе», рассказывающий о подвиге и мужестве нашего земляка, ветерана СВО, кавалера Ордена мужества Игоря Старовойта.

Цикл публикаций Оксаны Потаповой «Научный полк: фронтовики Великой Отечественной», отмеченный наградой, посвящен землякам-ученым, сражавшимся за Родину. Этот проект также стал дипломантом еще одного Всероссийского конкурса — «Вся Россия — 2025» в номинации «Спецпроект».

Награды серпуховским журналистам вручил председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев, подчеркнув важность их вклада в освещение актуальных и социально значимых тем.

Форум современной журналистики «Вся Россия», который в этом году прошел уже в 29-й раз, собрал в Сочи более тысячи специалистов со всех регионов России и из-за рубежа.

