Серпуховские студенты стали финалистами Всероссийского конкурса «Большая перемена»

В Нижнем Новгороде состоялся финал «Большой перемены» для студентов колледжей и техникумов. Конкурсная программа проходила с 11 по 17 ноября, передает пресс-служба администрации городского округа Серпухов.

В финале приняли участие 600 студентов из разных уголков страны. Среди них были и серпуховичи — студенты Губернского колледжа Дарья Гаврилицэ и Владимир Егоров.

В течение этих дней конкурсанты решали кейсовые задания, общались с партнерами проекта и участвовали в стратегических сессиях со знаменитыми спикерами.

По итогам состязаний Дарья и Владимир были признаны лауреатами II степени. Они получили премию в размере 200 000 рублей, а также возможность отправиться в путешествие по программе «Больше, чем путешествие»!

«Большая перемена» – флагманский проект Движения Первых. Соорганизатором конкурса выступает Федеральное агентство по делам молодёжи (Росмолодежь). Проект входит в линейку президентской платформы «Россия – страна возможностей», проводится при поддержке Министерства просвещения РФ и Министерства науки и высшего образования РФ.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в Подмосковье ежегодно улучшаются показатели образования, это крайне важный фактор для региона. Улучшение показателей образования для региона много значит.

«Это значит, что большое количество детей получает большие возможности, чтобы себя в жизни реализовать. Я считаю, что это очень важное достижение», — отметил глава региона.