Серпуховские студенты активно вступают в ряды спасателей

Студенты Губернского колледжа не просто учатся, а становятся настоящими героями, присоединяясь к рядам спасателей. Молодые люди, обучающиеся по специальности «Защита в чрезвычайных ситуациях», прошли курс подготовки во всероссийском центре координации спасательных формирований РТУ МИРЭА, сообщила пресс-служба администрации городского округа Серпухов.

Трехнедельное обучение охватывало широкий спектр тем, начиная от основ первой помощи и заканчивая тактико-спасательной и противопожарной подготовкой, включая психологическую поддержку.

По завершении обучения каждый участник курса был награжден сертификатом, который не только подтверждает их компетенции, но и дает право на прохождение аттестации и для получения книжки спасателей.

Это значимый шаг в их профессиональной жизни, открывающий двери для участия в спасательных миссиях и помощи людям в экстренных ситуациях.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. Так, на оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.