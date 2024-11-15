На XXVI научно-практической конференции школьников «Экополис — город будущего» результаты своей работы представили и ребята экологического кружка «Живая река» корпуса «Гимназия» Городского округа Секрпухов. Об этом сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

В секции «Теоретическая и прикладная биология» выступили: Лев Данилкович из 9Г класса с докладом «Мониторинг экологического состояния р. Оки в черте г. Пущино» и учащаяся 7Г класса Мария Горюнова с докладом «Мониторинг экологического состояния малых рек в окрестностях г. Пущино».

В секции «Проблемы биоразнообразия» о состоянии бобрового поселения на р. Любожиха рассказали Снежана Ахметова из 11Б класса и Оля Крутинина (7Д класс), работа называется «Мониторинг экологического состояния бобрового поселения в нижнем течении р. Любожиха».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.