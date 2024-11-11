Хореографическая студия Серпухова «Сильфида» получила преми. «Гордость страны»

Одно из самых престижных событий в области хореографического искусства в России организовано международным фестивальным движением MD PRIDE. В Москве соревновались 4,5 тыс. лучших танцоров из России и ближнего зарубежья, представляя 98 делегаций из 82 городов. Три дня премии стали настоящим марафоном таланта, мастерства и вдохновения, сообщила пресс-служба администрации городского округа.

«Сильфида» из Серпухова стала обладателем гран-при национальной премии — высшего признания за выдающиеся достижения в хореографии.

Кульминацией праздника стал гала-концерт на главной сцене страны — в государственном кремлевском дворце, где собрались лучшие из лучших, а также звезды шоу-бизнеса: группа «Мохито», Андрей Звонкий, Айван и другие.

Танцоры из Серпухова дети покорили именитое жюри, в состав которого вошли: Софья Гайдукова (Москва), Рамиль Мехдиев (Москва), Александра Рудик (Москва), Александр Буслаев (Москва), Маргарита Мойжес (Дюссельдорф).

Судьи отметили, что танцоры продемонстрировали высочайший уровень исполнительского мастерства в разноплановых номерах.

Особое внимание было уделено разнообразию программы: «Клеймо Альбиноса» — мощный современный номер Батыра Мержоева (Ростов-на-Дону); «ДжазУлей» — джазовый шедевр Ирины Кирьяновой (Москва); «Горе кондитер» — элегантная неоклассика Анастасии Мужиповой (Серпухов); «Сам по себе» — экспрессивный номер Кристины Селивановой (Серпухов).

Сочетание в одном коллективе столь разных жанров — от современного танца до академической неоклассики — это редкое явление. И именно этот подход показал невероятную гибкость и профессионализм наших танцоров и педагогов коллектива.

Успех стал возможен благодаря колоссальной работе всей команды — вдохновителя, заслуженного работника культуры Московской области, наставника, художественного руководителя коллектива — Людмилы Починской; — талантливых педагогов-балетмейстеров, которые вложили душу в постановку каждого номера — Анастасии Мужиповой и Кристины Селивановой, а также юных танцоров, которые не только блестяще справились с технической стороной, но и передали всю эмоциональную глубину каждого выступления.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что досуг и культура — направления, которые власти региона стремятся развивать.

«Строим и обновляем парки, приводим в порядок дома культуры», — уточнил глава Московской области.