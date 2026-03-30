Серпуховская балетная студия провела отчетный концерт

Юные таланты Образцового коллектива «Балетная студия „Дебют“ 29 марта представили свои лучшие номера и поделились магией классического танца на отчетном концерте, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

На базе Дворца культуры «Россия» балерины занимаются почти с самого основания ДК. Первым руководителем, заложившим основы классического танца на серпуховской земле, стала Людмила Николаева. Эстафету педагогического мастерства в разные годы принимали Георгий Тарасов, Кахраман Насиров, Виктор Астальцев и Галина Раманцева.

Светлана Косарева пришла учиться в студию в 1985 году, а в 1997, будучи студенткой МГУКИ, вернулась в коллектив балетмейстером. Еще одна выпускница студии Евгения Силаева стала преподавателем.

Сейчас балетная студия насчитывает 70 воспитанников от четырех лет.

За плечами команды профессионалов сотни наград. Это итог упорных репетиций, кропотливой работы и безграничной любви к искусству.

