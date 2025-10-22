Серпухов завоевал первое место в финале конкурса туристических видео «Диво России»

Фестиваль-конкурс проходил с 13 по 15 октября в городе-герое Севастополе.

Высокую оценку жюри получил видеопроект «Серпухов старый. Серпухов новый», представленный в номинации «Музыкальные видеоклипы».

Ежегодно фестиваль-конкурс «Диво России» собирает тысячи видеопроектов от любителей и профессионалов со всей страны. В этом году в финале соревновались более 300 работ из 50 регионов России.

Победивший ролик был создан отделом туризма Управления культуры администрации муниципалитета в сотрудничестве с телеканалом ОТВ-Серпухов МАУ «Серпуховское информационное агентство». Видеоклип акцентирует внимание на возможностях семейного туризма в Серпухове, демонстрируя живописные локации: деревню Глубоково на Ивановой горе, Соборную гору, городские парки и другие знаковые достопримечательности.

Видео снято к 685-летию Серпухова в 2024 году на песню серпуховича Алексея Колобова. В съемках приняли участие около 40 местных вокалистов и творческих коллективов разных музыкальных направлений и возрастов.

«Серпухов старый. Серпухов новый» не только был признан лучшим в своей номинации, но и получил множество положительных отзывов от экспертного совета и участников фестиваля-конкурса.

Над созданием клипа трудилась целая команда: режиссером-постановщиком выступила О. Завражина, видеооператорами были М. Панкратьев и Д. Хакимов, а звукорежиссером — А. Меркулов. В главных ролях, ярко представивших Серпухов, снялись П. Михайлюк, О. Завражина, Е. Завражина из ДК «Исток», а также Т. С. Борисова из народно-вокального коллектива «Прялица» ДК «Лира» поселка Пролетарский. Вокальные партии, придавшие клипу особую атмосферу, исполнили В. Озерная, Ф. Яппаров, В. Щербакова, О. Завражина, М. Готман, А. Травкин, Д. Дорошева, эстрадный вокальный коллектив «Притяжение», вокальная студия «Viva la voce», ансамбль народной песни «Миряночка», ансамбль русской и популярной песни «Русские узоры» и народный вокальный ансамбль «Желанушки».

Эта победа является значимым достижением для Серпухова, подчеркивая его туристическую привлекательность и высокий уровень творческого потенциала местных жителей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.