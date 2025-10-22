Серпухов стал площадкой XI Фестиваля православной культуры и традиций малых городов

Фестиваль «София» организован Благотворительным фондом возрождения культуры и традиций малых городов Руси и Приходом храма Софии Премудрости Божией в Средних Садовниках при поддержке Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию, передает пресс-служба администрации городского округа Серпухов.

Фестиваль направлен на сохранение и развитие самобытной культуры в России. Он дает возможность участникам быть услышанными на федеральном уровне.

20 октября в ДК «Россия» состоялся круглый стол «Культура сел и малых городов Южного Подмосковья. Проблемы и перспективы», где участники рассмотрели насущные вопросы развития культуры в малых городах и сельских поселениях. В обсуждении приняли участие заместитель главы Городского округа Серпухов Оксана Лебедева, директор Благотворительного фонда возрождения культуры и традиций малых городов Руси Юлия Сигорская и сенатор Российской Федерации от исполнительного органа власти Ямало-Ненецкого автономного округа Владимир Пушкарев.

Параллельно юные серпуховичи получили возможность поучаствовать в мастер-классе по академическому вокалу от участников молодежной программы народного артиста России Владимира Маторина, а в Детской художественной школе имени А. А. Бузовкина состоялся пленэр при поддержке педагога высшей квалификационной категории, преподавателя живописи Владимира Кочеткова.

Завершением дня стал благотворительный концерт, который объединил на одной сцене творческие коллективы Серпухова, лауреатов фестиваля «София» и солистов молодежной программы.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.