Молодежный форум «АКТИВизируйся» прошел в Серпухове

На базе Парка-отеля «4 сезона» состоялся молодежный форум, ставший ежегодной традицией для межпоселенческого центра «Молодость». Площадка собрала юношей и девушек со всего муниципалитета, увлеченных идеями развития и готовых создавать будущее, сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Главная цель форума — чтобы каждый участник в завершении этого насыщенного эмоциями и знаниями дня смог ответить себе на вопрос, как стратегически спланировать проект для подачи на «Росмолодежь. Гранты».

Цель обучения грантовой поддержке состоит в том, чтобы овладеть необходимыми знаниями и навыками для успешной подачи заявок на гранты и управления грантовыми проектами.

В течение мероприятия ребята получили знания о том, как правильно формулировать цели проекта, разрабатывать бюджет, писать эффективные заявки на гранты, и попытались в командах создать свой первый проект. А помогли разобраться во всех этих вопросах спикер из Москвы, Event-продюсер корпоративных мероприятий, сертифицированный бизнес-тренер, методолог образовательных программ Александра Мазалова.

Команда Тульского государственного университета, победители Всероссийского конкурса молодежных проектов среди образовательных организаций высшего образования от Росмолодежи, поделилась своим опытом с серпуховичами.

По результатам образовательного мероприятия были придуманы проекты «Чистый город», «Единое сердце семей», «VиRтуальная профессия», «В поисках себя», «Оборонительный рубеж». В дальнейшем эти идеи будут созданы и представлены на гранты. «АКТИВизируйся» — это не только возможность получить знания и новые связи, но и шанс внести свой вклад в развитие Серпухова и области. И этот шанс не упустили молодые люди, которые доказывают, что они — будущее нашего региона.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.