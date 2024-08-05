Серпухов продолжает оказывать поддержку участникам СВО

Участники СВО и члены их семей из Серпухова продолжают получать помощь. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа.

В Единый центр поддержки участников специальной военной операции и членов их семей обратилась супруга нашего военнослужащего Анна. Ее муж Родион с первых дней специальной военной операции — на передовой. Семья постоянно на связи с центром, и когда от бойца поступил запрос на приобретение дизельного генератора, Анна сразу обратились за поддержкой в Единый центр.

На просьбу защитника откликнулись сотрудники муниципального унитарного предприятия «Водоканал Сервис». В оперативные сроки было приобретено все необходимое оборудование, которое уже направлено на передовую. Никто из команды предприятия не остался в стороне.

«Серпуховичи всегда рядом и по первой необходимости оказывают помощь бойцам в зоне специальной военной операции. Вместе приближаем Победу», — отметил Глава муниципалитета Сергей Никитенко.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что помощь участникам военной спецоперации и их семьям является долгом для Московской области.

«Наша задача, чтобы все программы, которые мы принимаем, работали, чтобы вы чувствовали нашу поддержку», — сказал Воробьев.