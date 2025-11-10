Серпухов присоединился к юбилейной акции «Большой этнографический диктант‑2025»

сегодня в 15:21

В Молодежном центре «Патриот» состоялась X Всероссийская просветительская акция «Большой этнографический диктант». Жители Серпухова получили возможность проверить свои знания о материальной и духовной культуре народов России, погрузиться в многообразие традиций и обычаев нашей многонациональной страны, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

Большой этнографический диктант — это масштабная образовательная инициатива, цель которой повысить интерес к этнографии и культурному наследию России, сформировать уважительное отношение к традициям разных народов, оценить уровень этнографической грамотности населения, укрепить межнациональное согласие через познание общей истории и культуры.

6 ноября в офлайн‑формате диктант написали депутат Совета депутатов Олег Андрух, активисты военно‑спортивного центра «Маргеловец», представители местного отделения «Молодой Гвардии Единой России», неравнодушные жители Серпухова.

Задания не просто позволяют проверить знания, но и открывают новые грани культурного многообразия России, побуждают задуматься о ценности межнационального диалога.

Тест адаптирован под разные возрастные категории и географию участников:

Для участников до 16 лет — 20 общефедеральных вопросов.

Для участников от 16 лет — 30 общефедеральных вопросов.

Для проживающих за рубежом — 20 общих вопросов + 10 уникальных (о местах, связанных с Россией за пределами РФ).

Вопросы охватывают традиционные обычаи и обряды народов России, особенности национальной кухни и костюма, исторические аспекты межэтнических отношений, памятники культуры и этнографические достопримечательности, современные тенденции в сохранении этнического наследия.

