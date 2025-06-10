9 июня Серпухов отмечает День наукоградов Московской области. Это первая дата в официальном статусе наукограда, сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Научные исследования в области физики, биотехнологий, ОПК и фармацевтики — это то, чем наш округ известен на весь мир.

Градообразующий научно-производственный комплекс наукограда объединяет более 50 предприятий, исследовательских организаций, учреждений и обособленных подразделений, где работают почти 9,5 тысяч сотрудников. Это колоссальный интеллектуальный ресурс.

В Серпуховском муниципалитете большой потенциал для развития наукоёмких производств и подготовки молодых специалистов. В планах — создание собственного научно-технологического университета «Интеграция», который станет частью кампуса мирового уровня. В округе реализуется 12 крупных инвестпроектов на более чем 20 млрд рублей.

Со стороны Администрации Городского округа Серпухов обеспечивается создание комфортной инфраструктуры — чтобы в наукограде хотелось работать, создавать семьи, растить детей.

При поддержке Правительства Московской области активно внедряются меры поддержки для ученых: социальная ипотека, гранты на научные проекты, премии и субсидии различного уровня.

«Уверен, что наш наукоград будет достойным преемником лучших традиций советской и российской науки, лидером в научных исследованиях и инновациях, центром притяжения для ведущих ученых и инженеров со всей страны. Серпухову — стабильного развития и процветания и самое главное — дальнейшего движения вперед!» — отметил ВРИП главы городского округа Серпухов Алексей Шимко.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что область активно инвестирует в образование, в частности, в лаборатории, кластеры, в интеграцию с университетами. Например, в регионе развивается проект «Предшкола».

«Мы инвестируем в образование и в лаборатории, и в образовательные кластеры, в интеграцию с университетами, потому что, когда школа интегрирована в университет, это еще более высокое качество образования для наших детей», — сказал Воробьев.