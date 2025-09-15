Серия встреч с педагогами проходит в Солнечногорске

В Солнечногорске проводят встречи с педагогическими коллективами образовательных учреждений. Старт им дал глава городского округа Константин Михальков. Вторая состоялась в лицее № 7: замглавы Ирина Тишина обсудила с учителями профессиональные и общегородские темы, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

Она отметила, что по итогам рейтинга школ Подмосковья за 2024 — 2025 учебный год лицей № 7 вошел в число лучших в регионе, и такой результат сохраняется в течении нескольких лет. В основу оценки легли высокое качество образовательных услуг, академические, творческие, спортивные успехи воспитанников, инновационная деятельность.

Вместе с учителями обговорили организацию и новшества образовательного процесса, обменялись опытом, а также подняли вопросы, актуальные для многих жителей: комфортной городской среды, ремонта дорог и жилищно-коммунального хозяйства.

«Все обращения были приняты в работу: по линии образования обсуждались экспертные мнения и практики, по вопросам коммунальной сферы и дорожной инфраструктуры совместно с профильными коллегами отработаем все обращения и обязательно дадим обратную связь», — сказала заместитель главы городского округа Солнечногорск Ирина Тишина.

Подобные встречи планируют проводить в Солнечногорске каждые две недели. Они направлены на выстраивание успешной коммуникации с педагогами, выявление приоритетов в работе, создание комфортных условий. Первая такая встреча прошла в школе № 5 при участии главы муниципалитета.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что область активно инвестирует в образование, в частности, в лаборатории, кластеры, в интеграцию с университетами. Например, в регионе развивается проект «Предшкола».

«Мы инвестируем в образование и в лаборатории, и в образовательные кластеры, в интеграцию с университетами, потому что, когда школа интегрирована в университет, это еще более высокое качество образования для наших детей», — сказал Воробьев.