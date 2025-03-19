Серия военно-тактических игр «Окский рубеж» стартовала в Ступино

Первая военно-тактическая игра «Окский рубеж», приближенная к боевым условиям, состоялась в Ступино Московской области, сообщили в пресс-службе округа.

Участники смогли проверить свои навыки в условиях, максимально приближенных к реальным. Естественный лесной массив за городским парком стал идеальной площадкой для проведения учений, позволив создать уникальный ландшафт для выполнения различных тактических задач.

Одной из ключевых составляющих стала тактическая медицина. Участники столкнулись с ситуациями, имитирующими ранения различной степени тяжести, что потребовало от них оперативного и грамотного оказания первой помощи «пострадавшим».

Вторым важным моментом соревнований стала демонстрация навыков владения оружием. Молодые люди демонстрировали умение точно прицеливаться, вести огонь из разных положений, а также знание и соблюдение правил безопасного обращения с оружием.

Занятия проводит Василий Бадаев, который, вернувшись после ранения, полученного в ходе специальной военной операции, работает специалистом по работе с молодежью.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в школах стараются искать и внедрять новые методики.

«Мы считаем, что качество жизни во многом определяет образование. <…> Весь вопрос — как наша система, какие шансы она дает на реализацию нашего ребенка в будущем? Те методики, которые мы внедряем, стараемся искать новое, не отторгать, а все-таки обсуждать и внедрять в наших самых разных школах», — сказал Воробьев.