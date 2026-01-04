Сергунина: востребованность курсов столичного «Технограда» выросла на 20%

Востребованность курсов инновационно-образовательного комплекса «Технограда» выросла на 20%. В прошлом году обучение в нем прошли 12 тыс. москвичей, сообщает пресс-служба столичного департамента предпринимательства и инновационного развития.

Горожане получали знания и практические навыки, необходимые для работы с цифровыми инструментами, творческими проектами и производственным оборудованием.

«В течение года специалисты обновили список образовательных программ с учетом запросов горожан. Например, появилось 14 курсов, посвященных информационным технологиям и применению искусственного интеллекта», — сказала заммэра Москвы в правительстве города — руководитель аппарата мэра и правительства столицы Наталья Сергунина.

Она подчеркнула, что также в число востребованных направлений вошли цифровой дизайн, видеопродакшен, аналитика данных, автоматизация бизнес-процессов и маркетинг.

Приоритетом работы комплекса остается подготовка кадров для инновационного предпринимательства. Лидером по количеству участников стал курс «Нейросети: от теории к практике — инструменты для будущего», его выбрали около 1 тыс. человек.

Популярными были и программы, в рамках которых разбирали современные решения в промышленности, ИТ-сфере, кино и медиа. По словам выпускника курса по углубленному использованию ИИ в бизнес-процессах Максима Комаринского, обучение дало ему четкие сценарии, рабочие кейсы и понимание, как масштабировать решения. Особенно впечатлил модуль про генеративный ИИ, который научил его применять инструменты для оптимизации рутинных задач.

Как рассказала выпускница курса «Управление проектом в области ИТ» Ольга Бурцева, в рамках прохождения программы она научилась смотреть на задачи более системно и по-новому выстраивать логику работы. Она отметила, что после завершения курса ее резюме стало сильнее.

В прошлом году «Техноград» увеличил количество партнеров среди столичных организаций. Благодаря их помощи москвичи освоили навыки управления проектами, разработки дизайна сувенирной продукции, а также получили знания в области аддитивного производства, 3D-моделирования и др.

