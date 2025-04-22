Сергунина: в Москве стартовал региональный этап премии «МыВместе»

В российской столице стартовал региональный этап премии «МыВместе». Волонтеры, бизнесмены, сотрудники государственных структур, а также НКО презентуют социально значимые проекты, рассказала заместитель мэра Москвы в правительстве столицы, руководитель аппарата мэра и правительства города Наталья Сергунина, сообщает пресс-служба комитета общественных связей и молодежной политики.

Заявки будут принимать до 23 июня на сайте. За прошлые сезоны жители столицы подали около 10 тыс. анкет, добавила Сергунина.

«В этом году предусмотрено 11 номинаций. Среди них — «Страна возможностей», «Ответственный бизнес» и «Территория для жизни». Впервые анкеты будут оценивать не только эксперты, но и искусственный интеллект», — сказала Сергунина.

В пятом, юбилейном, сезоне будет четыре новых номинации. Первая, «Герои нашего времени», приурочена к Году Защитника Отечества. Номинация предназначается для НКО, которые поддерживают ветеранов ВОВ и СВО.

Второе направление, «Поколение добра», предназначено для подростков 14-18 лет. В рамках номинации поборются те, кто уже воплощал в жизнь социально значимые инициативы, и собирается работать в этом направлении дальше.

Третье направление — «Устойчивое развитие». Оно предназначено для проектов НКО, которые занимаются защитой окружающей природы.

Еще есть спецноминация «Вместе сильнее». С помощью нее планируют отметить совместные программы органов власти, некоммерческих организаций, предпринимателей и СМИ.

Те, чей проект окажется лучшим, будут представлять Москву на федеральном уровне. В 2024 году в общероссийский тур попали 28 москвичей. Около 16 инициатив были отмечены и награждены.

Фото - © Пресс-служба комитета общественных связей и молодежной политики Фото - © Пресс-служба комитета общественных связей и молодежной политики Фото - © Пресс-служба комитета общественных связей и молодежной политики Фото - © Пресс-служба комитета общественных связей и молодежной политики

Также для участников будут проводить вебинары, консультации, встречи с профессионалами из разных сфер, презентации. Известные эксперты расскажут о собственном опыте. Расскажут, как решать вопросы, связанные с организацией.

Один из победителей регионального этапа 2024 года Глеб Кульчицкий сказал, что такое мероприятие — шанс получить знания, завести интересные знакомства с людьми, которые интересуются волонтерством. Особенно стимулирует попадание в федеральный финал.

Кальчицкий совместно с единомышленниками занимается сбором материалов для создания книги памяти. Она будет посвящена поэтам, писателям, а также журналистам, которые умерли во времена ВОВ.

Призер московского этапа 2024 года Сергей Дудин сказал, что ключевой момент — получение экспертной оценки от лица профессионалов. Она нужна была для продолжения развития.

Цель проекта Дудина — заинтересовать детей, а также молодежь в активном образе жизни, заставить их обратить внимание, в том числе на дворовые игры.

Организатор регионального этапа премии «МыВместе» в Москве — ресурсный центр «Мосволонтер» при поддержке городского Комитета общественных связей и молодежной политики.