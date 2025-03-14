Сергунина: тысячи москвичей хотят вступить в волонтерский корпус 80-летия Победы

Свыше 10 тыс. москвичей изъявили желание вступить в Международный волонтерский корпус 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Они уже подали заявки, рассказала заместитель мэра Москвы — руководитель аппарата мэра и правительства города Наталья Сергунина.

В столице продолжается обучение участников волонтерского корпуса. Вступить в него могут москвичи старше 14 лет. Сергунина отметила, что за несколько месяцев волонтеры присоединились более чем к 150 патриотическим событиям.

Они проходят тренинги по организации мероприятий и акций, связанных с юбилейной датой, посещают исторические лекции и т. д. Обучение состоит из двух этапов.

Первый — онлайн-курс. В рамках него участникам рассказывают об основах добровольческой деятельности. Также блок посвящен истории и героям ВОВ. После чего проводятся очные занятия. К примеру, участников учат правильно выстраивать командную работу.

В преддверии 9 Мая волонтеры будут встречать на вокзалах и в аэропортах, а затем сопровождать на мероприятиях почетных гостей, главные из которых — ветераны. Кроме того, москвичи помогут в организации акций «Георгиевская лента», «Цветы Победы» и других.

«Участие в предстоящем праздновании 80-летия Победы — это уникальная возможность пообщаться со свидетелями тех событий», — сказал доброволец, обладатель знака отличия «Волонтер Москвы» Николай Кузнецов.

Подать заявку на вступление в корпус можно на сайте Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы».