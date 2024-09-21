Сергунина: столичные студотряды работали более чем в 40 городах России

сегодня в 12:20

Свыше трех тысяч молодых москвичей работали летом в стройотрядах

Свыше трех тысяч молодых москвичей работали летом в стройотрядах в более 40 городах России, сообщила вице-мэр Москвы Наталья Сергунина.

«Ребята работали в Москве, Санкт-Петербурге, Перми, Новосибирске, Барнауле, Сочи, Севастополе, Южно-Сахалинске и других. Они пробовали себя в роли вожатых в детских лагерях, помогали в отелях и больницах, участвовали в археологических экспедициях», — рассказала Сергунина.

По ее словам, самыми активными стали студенты Московского государственного технического университета имени Н. Э. Баумана, Национального исследовательского университета «МЭИ», Московского государственного строительного университета, Национального исследовательского ядерного университета «МИФИ», Московского педагогического государственного университета и Российского государственного социального университета.

Больше тысячи молодых людей работали вожатыми, руководителями коллективов и творческих кружков, организаторами смен и мероприятий, медийщиками и спортинструкторами в детских лагерях Крыма, Краснодарского и Приморского краев.

Профильные молодые специалисты также участвовали в строительстве таких объектов, как инновационный научно-технологический центр МГУ «Воробьевы горы», общежитие Российского университета дружбы народов имени Патриса Лумумбы, Сибирский кольцевой источник фотонов.