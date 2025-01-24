Сергунина сообщила о старте нового потока проекта для НКО «Наставничество»

В Москве до 9 февраля можно подать заявку в новый поток проекта для некоммерческих организаций «Наставничество», об этом рассказала заместитель мэра Москвы в столичном правительстве — руководитель аппарата мэра и правительства города Наталья Сергунина, сообщила пресс-служба КОСиМП.

В рамках новой волны проекта «Наставничество» московские НКО получат экспертную помощь от профессионалов. Специалисты разных областей, включая директора благотворительного фонда, эксперта по налогам и бухучету, а также бизнес-тренера, готовы делиться опытом. Прием заявок на участие в программе консультационной поддержки продлится до 9 февраля на официальном портале коворкинг-центров для некоммерческих организаций.

«Участники могут получить консультации по пяти направлениям, затрагивающим в том числе юридические аспекты, управление командой и продвижение в социальных сетях. Встречи будут проходить в онлайн-формате», — отметила Сергунина.

Консультации проводятся в удобное для участников время и длятся 45 минут. Желающие могут подать несколько заявок для взаимодействия с различными экспертами. В заявке важно детально изложить все интересующие вопросы.

Руководитель фонда «Простые вещи» Зоя Глухова, ставшая участницей первого набора, высоко оценила персональный подход к решению задач. В ходе консультаций Зоя получила ценные советы по вопросам подбора персонала, включая рекомендации по проведению эффективных интервью с кандидатами.