Сергунина: на ВДНХ в Москве начинается зимний сезон

28 и 29 ноября на ВДНХ в Москве пройдут мероприятия к открытию зимнего сезона. Жители города и туристы увидят ледовые шоу, представления коллективов уличных театров, интерактивы и перформансы, рассказала заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы — руководитель аппарата мэра и правительства города Наталья Сергунина.

«К началу зимы на ВДНХ подготовили культурную программу. В нее войдут выступления фигуристов, артистов балета и танцевальных коллективов», — отметила заммэра.

Основной площадкой будет каток, который находится вдоль Главной аллеи, вокруг фонтанов «Дружба народов» и «Каменный цветок». Там 28 и 29 ноября с 18:30 до 21:30 продемонстрируют театральные постановки, акробатические номера. Также будут и иные развлечения.

29 ноября с 17:30 до 20:30 рядом с павильоном №1 «Центральный» посетители увидят представления с фрагментами из балетов «Лебединое озеро», «Жар-птица» и «Спящая красавица». На сцене оркестр сыграет мелодии, неподалеку разместят яркие арт-объекты.

Зимой на ВДНХ будут сотни событий. 6 декабря на ледовой арене рядом с павильоном №1 «Центральный» ожидаются мастер-классы по хоккею и соревнования команд. Они будут посвящены Всероссийскому дню хоккея.

20 декабря у павильона №57 будет благотворительный фестиваль. С 25 декабря по 11 января на площади за музеем славянской письменности «Слово» ожидается ярмарка.

Жители Москвы и туристы смогут посетить около 30 музейно-выставочных площадок ВДНХ.

