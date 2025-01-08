Сергунина: количество выпускников московского «Технограда» увеличилось вдвое

Количество выпускников московского инновационно-образовательного комплекса «Техноград» увеличилось в два раза. В 2024 году особой популярностью пользовались курсы, интенсивы и тренинги в области IT, рассказала заместитель мэра в правительстве Москвы — руководитель аппарата мэра и правительства столицы Наталья Сергунина.

Такие форматы обучения выбрали более трех тыс. жителей столицы. Второе место заняли креативные индустрии. Со специальностями в области дизайна ознакомились не менее полутора тыс. москвичей.

Третий по востребованности сектор — маркетинг, а также цифровая коммерция. По этим направлениям обучались полторы тыс. человек.

«За год обучение в «Технограде» прошли 10 тысяч человек — вдвое больше, чем в 2023 году», — добавила Сергунина.

В два раза увеличилось и количество образовательных программ — с 59 до 119. Приоритет комплекса — подготовить специалистов для инновационного бизнеса, подчеркнула заммэра.

С января около одной тыс. москвичей изучили инструменты, необходимые для автоматизации технологических процессов на предприятиях. Например, житель столицы Роман Безверхний изучил курс по программированию фрезерных станков.

Во время лекций он вместе с другими слушателями формировали программу обработки в рамках технического процесса. Применялись сложные приемы, команды, происходила отладка.

Фото - © Пресс-служба ДПиИР Фото - © Пресс-служба ДПиИР Фото - © Пресс-служба ДПиИР Фото - © Пресс-служба ДПиИР

Безверхний добавил, что его научили понимать интерфейс программы, а также управлять пультом. Благодаря такому повышению квалификации мужчина сможет запросить более крупный оклад. В будущем специалист собирается обучиться по ряду иных доступных модулей.

Для москвичей, которые пока не выбрали будущую профессию или хотели бы освоить новые навыки, в «Технограде» проводят фестивали и форумы. На его территории в 2024 году организовали около четырех тыс. мероприятий. Они были посвящены подбору специальности, поиску вакансий, улучшению коммуникативных навыков, а также ряду иных тем.

Суммарно за шесть лет в «Технограде» побывали около двух млн москвичей.

На площадке работает собственный центр развития карьеры. За год там организовали около 1,6 тыс. консультаций. В курсах, встречах и профориентационных мероприятиях поучаствовали 46 тыс. человек.

Задать уточняющие вопросы или получить информацию жители столицы могут в пресс-службе Департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы, написав на e-mail dpir-press@mos.ru.