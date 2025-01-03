Сергунина: аудитория «Активного гражданина» за год выросла на 355 тысяч человек

За год аудитория проекта «Активный гражданин» выросла на 355 тысяч человек, а всего он объединяет более семи миллионов участников. Такое заявление сделала заместитель мэра Москвы в столичном правительстве — руководитель аппарата мэра и правительства города Наталья Сергунина.

«За год москвичи поделились своим мнением в проекте больше 38 миллионов раз. Они определяли программу крупных городских событий, выбирали лучшие объекты реставрации, названия скверов и улиц», — рассказала Сергунина.

В 2024 году москвичи активно участвовали в развитии столицы через платформу электронных голосований. Благодаря их решениям новые имена получили несколько городских территорий — улицы теперь носят имена Академика Евтихиева и Надежды Троян, а сквер назван в честь генерала армии Андрея Хрулева.

Проект «Активный гражданин» позволяет жителям столицы влиять на различные аспекты городской жизни — от работы медицинских и культурных учреждений до благоустройства дворовых территорий. Особенно важным стало голосование по программе «Лето в Москве», где горожане выбрали самые яркие события сезона. Среди лидеров оказались масштабный фестиваль, посвященный московским усадьбам, и кулинарные состязания на Манежной площади в рамках футуристического форума «Территория будущего. Москва 2030».

За что голосовали горожане

В ходе масштабного опроса определился победитель среди пяти уникальных чайных композиций от московских производителей. Им стал особый купаж под названием «Москва», в который вошли не только классический черный чай, но и множество натуральных добавок: смородина двух видов, земляника, апельсиновые компоненты, а также цветочные элементы — васильки и розы.

Параллельно с выбором чайного символа города проводилось исследование общественного мнения по поводу дизайна новых станций столичного метрополитена. Из более чем четырех десятков станций, построенных после 2019 года, горожане особо отметили архитектурное решение «Электрозаводской», «Мичуринского проспекта», «Филатова Луга» и «Нагатинского затона». Каждый производитель чая стремился создать особенный вкус, способный передать многообразие и динамичность мегаполиса.

В рамках юбилейного оформления ВДНХ посетители проголосовали за дизайн мозаики, которая теперь украшает Ялтинскую зону возле здания № 230. Это стало особым подарком к 85-летию выставочного комплекса.

Параллельно проходило голосование за лучший реставрационный проект в столице. Среди пяти претендентов, включавших исторические палаты на Таганке и знаменитый клуб на Плющихе, наибольшую поддержку получила работа по восстановлению скульптурного ансамбля главной библиотеки России. Двадцать две отреставрированные фигуры на парапете РГБ стали победителем конкурса «Московская реставрация» по мнению активных горожан.

День рождения «Активного гражданина»

Десятилетний юбилей отметил проект «Активный гражданин», чьи участники внесли значительный вклад в развитие столицы. Благодаря их поддержке были реализованы масштабные транспортные проекты, включая МЦД и БКЛ, а также проведена реконструкция значимых природных территорий — парков «Кусково», «Покровское-Стрешнево» и «Яуза».

В этом году особым событием стало присвоение имен питомцам столичных зверинцев — на ВДНХ обитатели «Москвариума» и зоопарка, включая дельфиненка Лаки, панду Катюшу и трех малайских медвежат — Звездочку, Машу и Лучика, получили свои клички путем общественного голосования. Кроме того, горожане определили победителей юбилейной, 25-й премии в сфере туризма «Путеводная звезда», выбрав семь лучших номинантов.

Столичные власти в лице департамента информационных технологий совместно с ГКУ «Новые технологии управления» создали систему вознаграждений. Активные горожане могут накапливать бонусные баллы, принимая участие в различных интерактивных мероприятиях — от викторин до социальных опросов. Накопленные очки открывают доступ к широкому спектру привилегий: от приятных скидок в магазинах до бесплатного посещения культурных мероприятий, включая подписки на цифровые сервисы и эксклюзивные сувениры.