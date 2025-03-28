Сергиево-Посадский заказник готов принять гостей, соблюдающих режим особой охраны

По инициативе Минэкологии Московской области проведена инвентаризация заказника областного значения «Попово болото и озеро». Особо охраняемая природная территория площадью 825,6 га расположена в Сергиево-Посадском округе, сообщает пресс-служба эковедомства.

Как отметил министр экологии и природопользования Московской области Виталий Мосин, заказник «Попово болото и озеро» — одна из самых ценных ООПТ по видовому разнообразию.

«В границах заказника обитают 7 видов флоры и фауны, занесенных в Красную книгу Московской области, в том числе черный коршун и несколько видов бабочек», — сообщил глава Минэкологии.

Объектом особой охраны также является крупная популяция краснокнижной морошки на Поповом болоте, сбор которой запрещен. В ходе работ по инвентаризации на озере впервые выявлены следы деятельности бобра.

По итогам обследования, в хорошем или отличном состоянии находятся все охраняемые экосистемы: смешанные леса, разнотравные луга, а также сами Попово болото и озеро. Тем не менее, имеются признаки нарушения режима особой охраны — организация туристических бивуаков и следы передвижения на квадроциклах вне дорог общего пользования. Это объясняется популярностью ООПТ среди местного населения. Поэтому Минэкологии просит жителей округа и туристов соблюдать режим особой охраны заказника.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал важность вопросов экологии для региона. Он поручил активно информировать жителей Московской области об экологической ситуации.