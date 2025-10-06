Сергиево-Посадский округ торжественно принял ковчег с мощами святого Патриарха Тихона

Согласно благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, ковчег с мощами святого Патриарха Тихона был доставлен в Сергиево-Посадский округ в связи со 100-летием со дня блаженной кончины Патриарха Тихона. Торжественная встреча реликвии состоялась ранним утром у Успенского кафедрального собора. На праздничное богослужение прибыли священнослужители со всей Сергиево-Посадской епархии. Среди молящихся были также глава Сергиево-Посадского городского округа Оксана Ероханова со своей дочерью, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

Святитель Тихон — одна из ключевых личностей в Русской Православной Церкви, оберегавшая ее каноны и традиции в сложные периоды истории. При этом духовная биография Патриарха имела тесную связь с Троице-Сергиевой лаврой, обителью преподобного Сергия Радонежского. После назначения в июне 1917 года правящим архиереем Московской кафедры, за ним был закреплен титул священноархимандрита этой Лавры. Весть об избрании на Патриарший престол он получил в храме Троицкого подворья в Москве. Резиденцией святителя до мая 1922 года являлось Московское подворье Троице-Сергиевой лавры.

К святителю Тихону верующие взывают с самыми разными просьбами, однако особую известность он снискал как покровитель в тяжелые времена, при болезнях и страданиях. Возможность поклониться мощам святого будет предоставлена 5 и 6 октября в Успенском кафедральном соборе по адресу: г. Сергиев Посад, ул. Болотная, 39.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.