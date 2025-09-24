Сергиево-Посадский округ присоединился к проекту «Промышленный туризм»

Сергиево-Посадский округ присоединился к губернаторскому проекту «Промышленный туризм». Его цель — поддержать участников специальной военной операции и помочь им с трудоустройством после возвращения с фронта, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Сегодня наши Герои вместе со своими родными посетили опытный завод приборных подшипников «ОК-Лоза». Для гостей организовали экскурсию, познакомили с производством, рассказали об условиях труда, вакансиях, социальном пакете.

Предприятие специализируется на разработках и производстве прецизионных приборных подшипников. Бойцам, по итогам сегодняшнего мероприятия, предложили стать частью дружного коллектива завода и достойную зарплату.

Участников специальной военной операции сопровождали первый заместитель главы Сергиево-Посадского округа Сергей Тостановский, сотрудники Кадрового центра Подмосковья, Центра поддержки участников СВО и членов их семей, а также Сергиево-Посадского филиала Фонда «Защитники Отечества».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.