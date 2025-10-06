Сергиево-Посадский образовательный комплекс отпраздновал юбилей

сегодня в 15:28

Школа № 1 была построена в сентябре 1985 года, чтобы облегчить нагрузку школ № 4 и № 11. Сегодня эта школа представляет собой крупный образовательный комплекс, объединяющий около двух тысяч учащихся, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

В его структуру входят школа № 2 и сельская школа в Мишутино.

Накануне Дня учителя прошел торжественный концерт, посвященный знаменательной дате. За четыре десятилетия существования школа приобрела заслуженную репутацию благодаря высокому уровню подготовки выпускников и выдающимся результатам на государственных экзаменах.

«Ученики показывают высокие результаты при прохождении Государственной итоговой аттестации, имеются стобалльники, школу заканчивают, получая знаки отличия и медали за особые успехи в учении», — отметила Светлана Егорова, директор средней школы № 1, г. Сергиев Посад.

Ольга Дударева, заместитель главы Сергиево-Посадского округа, курирующая сферу образования, выразила особую привязанность к этому учебному заведению, поскольку именно там начинался ее педагогический путь. Она напомнила ученикам о важности любви и уважения к школе и пожелала новым поколениям дальнейших успехов.

На базе учебного заведения сейчас работают математические, предпрофессиональные классы, кружки юных художников, журналистов, робототехников, экскурсоводов, отряд медиков и ряд других секций.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что в подмосковных школах на сегодняшний день работают 52 тыс. учителей. Каждый день они дарят ребятам знания, вдохновляют их на новые открытия и достижения, стараются делать уроки интересными.

Воробьев добавил, что власти Московской области стараются сделать все, чтобы областная система образования развивалась.