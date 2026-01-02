Сергиево-Посадский музей-заповедник исполнил новогодние желания участников акции «Елка желаний»

Квест по краеведческому отделу Сергиево-Посадского музея-заповедника, прошедший 30 декабря — часть новогоднего подарка для участников всероссийской акции «Елка желаний». Об этом, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

Милана, Максим и Лилия оставили свои пожелания на сайте акции, а Максим Фадеев — IT-сотрудник Сергиево-Посадского музея-заповедника — решил побыть Дедом Морозом.

«Зашел на сайт и увидел рекламу, что есть акция „Елка желаний“, можно устроить праздник детям. У самого дети, я знаю, как они этому всему рады, поэтому захотелось поучаствовать», — рассказал Максим Фадеев, заведующий отделом технических средств и информационной безопасности Сергиево-Посадского музея-заповедника.

У Максима четверо детей, и в акции он принимает участие в третий раз, сначала радовал московских ребят, потом отправлял подарки в Донецк и Луганск, а сейчас переехал в Сергиев Посад, и его идею поддержали сотрудники музея-заповедника, где он работает. Составили квест про интересные новогодние факты Посада, а подарки купил Максим.

«Я загадала головоломку, потому что мне очень нравится разгадывать разные сложные задачки», — поделилась Милана Мирошникова, участница всероссийской акции «Елка желаний».

У Миланы еще и день рождения под Новый год, потому она получила не только головоломку, но и еще один подарок.

Максим получил в подарок акустическую гитару, а Лилия — швейную машинку. И все ребята получили возможность узнать больше о городе, в котором живут.

