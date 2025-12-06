Сергиево-Посадские волонтеры отметили День добровольца

Особой награды удостоился руководитель молодежного клуба «Атмосфера» Юрий Логинов, которому за помощь бойцам СВО вручили медаль.

«Наши добровольцы — настоящие герои нашего времени. Их работа не всегда проста, но она невероятно важна. Они — люди, которые делают мир теплее и добрее», — сказала глава округа Оксана Ероханова.

Организаторы мероприятия констатируют, что волонтерская деятельность набирает все большую популярность. В декабре на территории округа запланированы масштабные мероприятия, в которых волонтеры примут активное участие.

«Как минимум, в молодежном центре больше тысячи человек, есть еще волонтеры Подмосковья, волонтеры культуры и волонтеры Победы, вместе они насчитывают более 5 тысяч человек только на наш округ», — сообщила Анастасия Популова, председатель Молодежного парламента Сергиево-Посадского городского округа.

Межведомственный совет по развитию волонтерства и общественной деятельности будет базироваться в молодежном клубе «Атмосфера».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поблагодарил волонтеров региона. Он подчеркнул, что добровольцы занимаются очень важными вопросами, решают многие проблемы.

«Я благодарен всем волонтерам, особенно тем, кто является лидерами этого движения — наставникам», — сказал он.