Сергиево-Посадская компания «Прато» получила поддержку на сумму 20 млн. рублей

Компания «Прато», расположенная в Сергиевом Посаде, более 20 лет производит нестандартное осветительное оборудование по собственным эскизам. Эксклюзивную продукцию компании можно увидеть в московском метрополитене, крупных торговых центрах и музеях, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

На протяжении четырёх лет предприятие активно пользуется региональными мерами поддержки, в общей сложности компания получила субсидий на модернизацию на 20 млн рублей, в том числе по программе Губернатора Андрея Юрьевича Воробьева «Новая экономика Подмосковья». Возместить затраты на оборудование руководство «Прато» планирует и в текущем, 2025 году. О сроках и условиях участия в программе поддержки, а также о перспективах развития компании в Сергиево-Посадском округе говорили на рабочей встрече с депутатом Московской областной Думы, президентом Торгово-промышленной палаты Олегом Гаджиевым. Обсудили и кадровый вопрос. В «Прато» требуются и рабочие специальности, и инженеры-светотехники — зарплату обещают достойную. Сейчас на производстве занято порядка 100 человек.

«Собственное конструкторское бюро, нестандартное видение и, конечно, современное оборудование позволяют компании решать самые сложные нетривиальные задачи. Сегодня мы посмотрели примеры выполненных работ — это и освещение торговых центров, и световое оформление ведущих столичных музеев. Уверен, что в грядущих масштабных работах по развитию Сергиева Посада, нам будет полезен опыт компании», — отметил Олег Гаджиев.

Также руководство «Прато» приняло участие в сборе очередного гуманитарного груза. Посылки с оборудованием отправятся в Луганскую народную республику уже 5 мая.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что важно оказывать всевозможную поддержку бизнесу.

«Считаю это важным, интересным, и у нас, у каждого главы, у каждого члена команды по отраслям стоит задача максимально оказывать поддержку бизнесу. <…> Любое предприятие сталкивается с огромным количеством проблем, вызовов, которые необходимо решать», — отметил Воробьев.