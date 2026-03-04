Сергиев Посад участвует в национальной туристической премии «Маршрут Построен»

Сергиев Посад — единственный город Московской области на Золотом кольце России, туристическом маршруте, который с июня 2025 года носит статус национального. За 6 лет здесь создано множество общественных пространств: пешеходная зона «Дорога к Храму», прогулочный маршрут «Дружба поколений», Келарская набережная, лесопарк «Загорское море», передает пресс-служба администрации муниципалитета.

На территории городского округа располагаются около 20 музеев, более 70 точек питания, ориентированных на туристов, 50 гостиниц и порядка 40 храмов.

Каждый год популярность Сергиева Посада среди туристов растет. За 2025 год город посетили более 2 млн человек, прирост туристско-экскурсионного потока в сравнении с прошлым годом составил более 25%. Для увеличения количества самостоятельных путешественников в рамках нацпроекта «Туризм и гостеприимство» создана современная навигация. В городе установлено более 500 элементов, дизайн которых основывается на культурном коде и локальной идентичности города.

Проголосовать за Сергиев Посад можно на официальном сайте премии: https://travel.spec.kp.ru/nominatsii/turisticheskij-gorod до 11 марта.

Победа в конкурсе не только повысит популярность города, но и откроет новые горизонты для развития туризма и улучшения качества жизни горожан.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что досуг и культура — направления, которые власти региона стремятся развивать.

«Строим и обновляем парки, приводим в порядок дома культуры», — уточнил глава Московской области.