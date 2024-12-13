Сергиев Посад отправил очередной гуманитарный конвой на Донбасс

Подмосковная «Единая Россия» отправила очередной гуманитарный конвой на Донбасс в преддверии XXII Съезда партии. Отправка гуманитарного груза прошла 13 декабря от стен Свято-Троицкой Сергиевой лавры Сергиево-Посадского городского округа, передает пресс-служба партии.

По словам секретаря Московского областного регионального отделения «Единой России», спикера Мособлдумы Игоря Брынцалова, регулярно отправляется гуманитарная помощь беженцам, жителям новых регионов и военнослужащим.

«Сегодня вся страна сосредоточена вокруг решения задач специальной военной операции. Находясь здесь, в тылу, тысячи неравнодушных граждан считают своим долгом помогать бойцам и мирным жителям прифронтовых регионов. С начала спецоперации Московским областным региональным отделением было собрано и отправлено свыше 13 тысяч тонн гуманитарной помощи», — заявил Брынцалов.

В составе очередного гумконвоя из Сергиева Посада: средства личной гигиены, продукты питания длительного хранения, кондитерские изделия и товары для детей. Груз для жителей Донбасса и бойцов лично сопроводит депутат Московской областной Думы, член фракции «Единая Россия» Олег Гаджиев.

«Уже стало доброй традицией отравлять помощь с Красногорской площади, у стен Сергиевой Лавры. В составе сегодняшнего гуманитарного конвоя порядка 17 тонн. Все это будет передано жителям Донецка и близлежащих поселений. Уже завтра в полдень мы будем на месте, а после планируем навестить наших бойцов», — прокомментировал Олег Гаджиев.

В сборе принимали участие депутаты всех уровней.

«Я, как действующий участник специальной военной операции, знаю, как важна любая поддержка, особенно от такой большой партии. В этом — огромное единство и забота. Уверен, именно такое отношение становится одним из основополагающих моментов в приближении Победы», — подчеркнул депутат Совета депутатов Сергиево-посадского городского округа, участник СВО Иван Евдокимов.

Также в гуманитарном сборе активное участие всегда принимают неравнодушные жители Московской области и волонтеры.

Наряду с Донецком, еще одной из ключевых точек маршрута гуманитарного конвоя станет Новоазовск. Именно там, в одном из учреждений здравоохранения, партийцы планируют открыть еще одну «Добрую комнату» для юных пациентов.

Напомним, в Московской области уже несколько лет работает региональный партийный проект «Добрые комнаты». Его цель — скрасить пребывание детей в больницах и поликлиниках.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что командиры бойцов просят привезти в зону спецоперации коптеры, тепловизоры, спальники, сигареты, что-то из личных вещей и всегда — детские письма.

«Кто-то пишет пару строк, кто-то — несколько страниц, но эти моменты всегда самые ценные. Чтобы помнить, кого они защищают», — отметил глава региона.