Сергиев Посад отметил Международный День белой трости

В Сергиевом Посаде в честь Международный день белой трости во Дворце культуры им. Гагарина, состоялось торжественное мероприятие, собравшее членов местного общества слепых. Глава округа, Оксана Ероханова, обратилась к собравшимся с приветственным словом. Праздничная встреча сопровождалась выступлениями творческих коллективов Дворца культуры, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

Александр Резюненко, уроженец Курска и воспитанник Семейного центра Мещерякова, посетил мероприятие со своей девушкой Аделиной. По его признанию, инвалидность помогла ему обрести любовь. Аделина подчеркивает, что белая трость — это незаменимый помощник в повседневной жизни незрячего человека.

Сегодня в Сергиево-Посадском отделении Всероссийского общества слепых более 150 энергичных и творческих людей, сохранивших стремление к труду и полноценной жизни в обществе. В округе активно развивается программа «Говорящий город», направленная на информационное и звуковое ориентирование слабовидящих. По словам Михаила Никанорова, руководителя Сергиево-Посадского отделения ВОС, незрячие уже оценили удобство системы.

Международный день белой трости отмечается 15 октября. Белая трость — узнаваемый символ незрячих людей. Белая трость служит им надежным ориентиром в окружающем мире, своеобразными «глазами». В этот же год Всероссийское общество слепых отмечает вековой юбилей

