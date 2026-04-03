Сергея Кузнецова уволили с должности главного архитектора Москвы

Мэр Москвы Сергей Собянин отправил в отставку главного архитектора города Сергея Кузнецова. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте главы и правительства города.

Согласно документу, Кузнецов также освобожден от должности первого зампредседателя столичного комитета по архитектуре и градостроительству.

«Освободить Кузнецова Сергея Олеговича от замещаемой должности главного архитектора города Москвы <…> и уволить с государственной гражданской службы <…> по собственной инициативе», — говорится в распоряжении градоначальника.

Кузнецов занимал пост главного архитектора столицы с 2012 года. С 2006 по 2012 годы занимал должность руководящего партнера в архитектурном объединении «SPEECH Чобан & Кузнецов» в Москве.

Ранее мэр Москвы подписал распоряжение об увольнении Вячеслава Торсунова с должности руководителя столичного департамента жилищно-коммунального хозяйства.

