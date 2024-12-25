Вячеслава Торсунова уволили с поста руководителя департамента ЖКХ Москвы

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Мэр Москвы Сергей Собянин подписал распоряжение об увольнении Вячеслава Торсунова с должности руководителя столичного департамента жилищно-коммунального хозяйства. Соответствующий документ опубликован на сайте главы города.

В декабре 2020 года Торсунов был назначен на должность первого замгендиректора Фонда капремонта многоквартирных домов Москвы, а в июне 2021 года возглавил столичный департамент жилищно-коммунального хозяйства.

Вячеслав Торсунов по собственной инициативе переходит на работу в ПАО «Россети Северо-Запад» в должности генерального директора.

Новым главой департамента ЖКХ Москвы назначен Раис Чигликов, который свыше десяти лет занимал должность первого заместителя главы ГБУ «Автомобильные дороги».