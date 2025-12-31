Сергей Собянин поздравил москвичей с наступающим Новым годом

Собянин назвал 2025 год «годом юбилея великой победы, годом защитников отечества» и отметив масштабное развитие города — строительство метро, дорог, жилья, социальных и спортивных объектов.

Он поблагодарил москвичей за труд, а также выразил «низкий поклон нашим бойцам», защищающим страну.

«Я горжусь тем, что вместе с вами мы смогли преодолеть все трудности и сделали еще один шаг вперед. Спасибо вам, мои дорогие, за огромный труд, душевную щедрость и сильный характер», — отметил Собянин.

Собянин выразил уверенность, что впереди ждут новые свершения, и пожелал в 2026 году мира, благополучия, счастья семьям, а Москве и России — побед.

