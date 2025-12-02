Сергей Собянин наградил 24 многодетные семьи орденами «Родительская слава»

Мэр Москвы Сергей Собянин 2 декабря вручил 24 многодетным семьям медали и ордена «Родительская слава» за значительный вклад в укрепление семейных ценностей и воспитание детей, сообщает «Царьград» .

На церемонии награждения, прошедшей 2 декабря, мэр Москвы Сергей Собянин отметил заслуги многодетных родителей, вручив им государственные награды. Всего были отмечены 24 семьи, в том числе две семьи, в которых воспитывается по восемь детей.

Собянин подчеркнул, что воспитание большого числа детей требует полной самоотдачи и является настоящим подвигом.

«Поздравляю вас с заслуженными медалями и орденами «Родительская слава». То, что вы делаете, — это закладка будущего города и страны. Низкий вам поклон», — сказал мэр.

Орденом «Родительская слава» были награждены две семьи, каждая из которых воспитывает восемь детей. Медали ордена получили семьи, в которых от четырех до семи детей.

В завершение церемонии мэр поздравил детей и выразил уверенность, что они вырастут достойными гражданами.