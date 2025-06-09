Сергей Полетыкин и Станислав Каторов высадили сосны у пожарного депо в Ленинском округе

Новое пожарное депо на 6 постов между микрорайонами Дрожжино и Боброво в Ленинском городском округе — в высокой степени готовности. Технически оно уже работает, осталось завершить комплектование и привести в порядок территорию. Первый заместитель руководителя Главного управления гражданской защиты Московской области Сергей Полетыкин и глава муниципалитета Станислав Каторов дали старт благоустройству, сообщили в пресс-службе администрации.

«Это долгожданный объект как для жителей западной части Ленинского округа, и для личного состава Ленинского пожарно-спасательного гарнизона. По нормативу пожарный расчет обязан прибыть на место пожара в течение 10 минут, но ближайшее депо от данной локации находится в 40 минутах пути, учитывая дорожные заторы. Поэтому, несмотря на то, что работы здесь еще ведутся, пожарные расчеты начали выезжать на вызовы сразу же, как только это стало технически возможным, чтобы обеспечить безопасность жителей», — сказал начальник второго пожарно-спасательного отряда, полковника внутренней службы Александра Коврижных.

Новое пожарное депо будет обслуживать порядка 150 тысяч человек — это население жилых комплексов «Восточное Бутово», «Бутово Парк» и «Бутово Парк 2Б», «Государев Дом», «Видный город», «Усадьба Суханово», «Суханово Парк» и другие.

«Мы видим хорошую динамику комплектования части людьми и техникой. На территории уложен асфальт и ведется благоустройство. Остается решить некоторые задачи, которые мы обсудили вместе с Сергеем Алексеевичем и которые мы, я уверен, вскоре выполним, чтобы нашим пожарным было удобно здесь размещаться, тренироваться и нести свою службу на благо жителей Ленинского городского округа», — подчеркнул Станислав Каторов.

Вместе с Сергеем Полетыкиным и сотрудниками пожарно-спасательного гарнизона они высадили на территории крымские сосны, а также осмотрели здание депо, в котором кроме служебных организованы вспомогательные помещения для личного состава: комната отдыха, столовая с кухней, душевые, спортивный зал и учебный класс.

Штат 287-й пожарно-спасательной части будет составлять 51 человек. Сейчас в гараже депо находятся на вооружении две автоцистерны и автолестница на базе автомобиля «Урал», в перспективе парк автотехники расширится.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что тема экологии актуальна для Московской области.

«Тема экологии всегда актуальна для любой территории, в том числе, для Подмосковья, где живет, отдыхает, гуляет, работает большое количество людей. Мы поставили задачу, чтобы в территориях, в городах Подмосковья не было „грязных“ предприятий, которые существенно влияют на экологию, доставляют хлопоты жителям. Эта работа ведется весьма успешно», — сказал Воробьев.