Сергей Мужальских встретился с участниками специальной военной операции

Руководитель муниципалитета пообщался с бойцами, узнал о службе и необходимой поддержке.

Евгений — военнослужащий в отставке, контракт закончился в феврале. Принимал участие в СВО с августа 2023 года. После ранений завершил службу.

Глава округа наградил героя за мужество и самоотверженность, проявленные при выполнении специального задания, медалью «За отвагу», вручил подарок — часы с символикой Ступино, журнал «Воинская доблесть».

Второй участник СВО Ёдгор прибыл в краткосрочный отпуск, на следующей неделе отправляется на передовую. Защитник возьмет с собой гуманитарную помощь, в том числе дизельный электрогенератор, который приобрели по просьбе Ёдгора. Героя отметили благодарственным письмом, подарили часы и журнал.

«Вы — гордость нашего округа, пример для подрастающего поколения. С честью несете службу, защищая Родину и продолжая славные ратные традиции предков. Мы стараемся во всем поддерживать вас и охранять тыл, окружаем вниманием и поддержкой ваших родных», — сказал Сергей Мужальских.

Волонтерский штаб по оказанию помощи участникам СВО и их близким работает по адресу: г. Ступино, ул. Пушкина 101, тел.: 8 (49-66) 47-68-22.

По вопросам о службе по контракту можно обратиться в военный комиссариат по адресу: г. Ступино, ул. Фрунзе 30. По телефонам: +7 (49-66) 42-14-68, +7 (49-66) 42-01-54, +7 (916) 333-26-16.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе своего ежегодного обращения к жителям Подмосковья обозначил важность роли военных.

«Сегодня особая роль у наших военных, которыми мы гордимся и за которых каждый из нас переживает. Софринская и 45-я бригада, Кантемировская, Таманская, дивизия Дзержинского, другие легендарные подразделения, которые сегодня защищают нашу страну», — сказал Воробьев.