Сергей Мужальских провел личный прием жителей в Ступине

В приеме участвовали профильный заместитель главы округа и директор управляющей компании «Жилресурс». Жительница пятого этажа многоквартирного дома рассказала, что протечки кровли происходят практически ежегодно. Акт о залитии, составленный в марте, до сих пор не подписан, ущерб не возмещен.

Сергей Мужальских уточнил, когда составили акт, подавала ли жительница заявление о возмещении ущерба и какая сумма нужна для ремонта. Он поручил профильному заместителю совместно с управляющей компанией разобраться в ситуации. Если ответственность управляющей организации подтвердится, необходимо определить порядок устранения последствий протечки и возмещения ущерба.

Участники приема также обсудили отопление в квартире. По словам жительницы, сейчас проблем с ним нет. Глава округа отметил, что при повторном залитии нужно незамедлительно обратиться в управляющую компанию для фиксации повреждений.

Заявительнице дали необходимые разъяснения, ответственным лицам — поручения. Вопрос взяли на контроль.

Личные приемы проводят регулярно. Записаться можно во вторую и четвертую среду месяца. Прием проходит с 09:00 до 10:00 в кабинете № 115 здания администрации городского округа Ступино по адресу: г. Ступино, ул. Андропова, д. 43А/2.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил о том, что управляющие компании, обслуживающие многоквартирные дома на территории Подмосковья, должны быть в состоянии отвечать на запросы жителей.

«Сегодня крайне важно быть уверенным, что управляющие компании, которые работают и в новом фонде МКД, и в старом фонде, должны отвечать на запросы жителей. Я надеюсь, что решения, которые приняты, помогут нам оперативно реагировать на вызовы», — заявил глава региона.