Сергей Мужальских проинспектировал благоустройство бульвара Победы в Ступине

Глава городского округа Ступино, секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Сергей Мужальских совместно с общественностью, представителями депутатского корпуса проинспектировал ход работ по благоустройству бульвара Победы в Ступине. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Демонтаж старого покрытия завершен, рабочие укладывают тротуарную плитку, бортовой камень. На объекте продолжают устанавливать опоры освещения.

«Общая готовность объекта составляет свыше 40%. В ближайшее время специалисты приступят к установке элементов игровой зоны и малых архитектурных форм, — отметил Сергей Мужальских. — Есть некоторые замечания к подрядчику, поручил усилить темпы, увеличить число рабочих. Ко Дню города бульвар должен быть открыт».

На бульваре сохранится пешеходная территория, расширится зона с зелеными насаждениями, появятся новые зоны отдыха: настольный теннис, велодорожка, качели, детский игровой комплекс и воркаут.

Памятники будут обновлены и перенесены в единую мемориальную зону с выходом к часовне Георгия Победоносца. Появится новый мемориал, посвященный героям специальной военной операции. Концепция согласована с защитниками Отечества и их семьями.

Обновленная территория станет продолжением реализованной части бульвара.

Благоустройство бульвара Победы ведется по программе «Формирование комфортной городской среды» в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда».

Как ранее сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям, дороги и благоустройство лидируют в топе по позитивным изменениям в Подмосковье по результатам опроса жителей.

«Готовясь к обращению, мы провели масштабный опрос, чтобы еще раз убедиться, какие перемены люди заметили в своем городе, и что по их мнению важно менять», — сказал Воробьев.