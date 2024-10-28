Сергей Мужальских поздравил коллектив базы Ступино МАП № 5 в Подольске

На Ступинской производственной базе МАП № 5 г. Подольск филиал АО «Мострансавто» прошло торжественное собрание в честь Дня работников автомобильного и городского пассажирского транспорта. В нем приняли участие глава городского округа Ступино, секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Сергей Мужальских, профильные заместители, директор базы Сергей Царев, сообщила пресс-служба администрации городского округа Ступино.

Сергей Мужальских отметил, что в муниципалитете развитию пассажирского транспорта уделяется особое внимание.

«Водитель — профессия ответственных и внимательных людей. Ежедневно вы отвечаете за жизни наших жителей и гостей округа. Работа всей транспортной отрасли остается на хорошем уровне. Благодаря поддержке президента и губернатора ступинская дорожно-транспортная инфраструктура развивается: открываются новые остановочные пункты, растет количество маршрутов, обновляется техника, ремонтируются и строятся дороги. Благодарю за нелегкий и ответственный труд! Желаю здоровья, добра и благополучия», — отметил Сергей Мужальских.

Руководитель муниципалитета вручил 10 лучшим сотрудникам предприятия почетные грамоты и благодарственные письма. Диспетчер автомобильного транспорта Елена Иванова удостоилась занесения на Доску почета, ей выдано соответствующее свидетельство.

К поздравлению присоединился руководитель организации Сергей Царев. В этом году 4 сотрудника отмечены нагрудными знаками «Почетный работник Мострансавто», два — благодарственными письмами Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области. Среди них — Фарухжон Солижонов, водитель автобуса, который участвовал в специальной военной операции. После ранения ушел в отставку и продолжил работу в филиале Мострансавто в городе Ступино.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что проблемы, которые есть в Подмосковье с общественным транспортом, власти региона стараются решать благодаря обращениям жителей.

«Спасибо, что пишете. Обязательно и дальше будем реагировать и информировать обо всех изменениях в транспорте», — отметил губернатор.