Сергей Мужальских поручил проработать обращения жителей округа Ступино

Глава округа Ступино Сергей Мужальских 28 сентября провел личный прием жителей. Они обратились с вопросами о земельных участках, коммунальной инфраструктуре и благоустройстве, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Прием прошел в общественной приемной. В рассмотрении обращений участвовали заместители главы округа, руководитель местного отделения Ассоциации ветеранов СВО Дмитрий Путренко, главный инженер МУП «ПТО ЖКХ» Александр Побережный и начальник Михневского отделения полиции Алексей Панасенко.

Жительница села Большое Алексеевское, мать погибшего участника специальной военной операции, награжденного орденом Мужества и медалью Жукова, попросила рассмотреть возможность оформить в собственность или аренду участок, которым пользуется под огород. Землю предоставляют из утвержденного перечня, но этот участок не поставлен на государственный кадастровый учет. Мужальских поручил проработать вопрос о направлении документов в министерство имущественных отношений Московской области для утверждения схемы расположения участка и последующего включения его в перечень.

Житель села Семеновское поднял вопросы о работе системы водоотведения, состоянии инженерных объектов, экологической обстановке и содержании прилегающих территорий. Глава округа поручил профильным службам проработать возможные решения, в том числе по дальнейшему развитию и модернизации коммунальной инфраструктуры на этой территории.

Все обращения взяты на контроль, по каждому назначены ответственные исполнители. Личный прием проходит регулярно. Запись ведется во вторую и четвертую среду месяца с 09:00 до 10:00 по адресу: г. Ступино, ул. Андропова, д. 43А/2, каб. 115.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее поручил главам округов решать вопрос с имуществом.

«Еще раз прошу глав внимательно посмотреть вокруг в части работы, назначения имущества, земли для развития экономики, для благоустройства, для расселения ветхого, аварийного жилья, для проектов реновации. Все это имеет принципиально важное значение», — подчеркнул Воробьев.