Сергей Малоземов призвал почистить кондиционер в апреле

Автор и ведущий программы «Чудо техники» на канале НТВ Сергей Малоземов напомнил, что после зимы в кондиционере скапливаются пыль, бактерии и плесень. По его словам, это может привести к проблемам со здоровьем.

«Это может быть чревато достаточно серьезными проблемами со здоровьем, потому что самое опасное, что может дать нам кондиционер, это — болезнь легионеров. Бактерии легионеллы размножаются в фильтрах кондиционера. Кроме них там может быть кроме них еще и плесень. А людям с ослабленным иммунитетом совершенно не нужно дышать плесенью», — объяснил Сергей Малоземов в эфире радио Sputnik.

Эксперт отметил, что базовую чистку можно провести самостоятельно: снять верхний кожух, извлечь фильтры и промыть их под водой. Однако более глубокую обработку внутренних коммуникаций и фильтров лучше доверить специалисту и проводить ее раз в сезон.

«Периодически чистить можно, конечно, и самому… Но более глубокую чистку лучше производить со специалистом раз в сезон. И вот сейчас, наверное, идеальное время для того, чтобы этим заняться…», — рекомендовал Сергей Малоземов.

Он добавил, что своевременная чистка поможет избежать неприятного запаха и распространения инфекции через воздух.

