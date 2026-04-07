Сергей Малоземов назвал африканский ямс «бесполезным»

Автор программы «Живая еда» Сергей Малоземов заявил, что африканский ямс не обладает значимой пищевой ценностью и уступает по пользе картофелю и батату.

По его словам, ямс стал популярным в России во многом благодаря маркетингу и стремлению покупателей пробовать экзотические новинки. В странах Африки, в частности в Нигерии и Камеруне, его ценят за неприхотливость и способность быстро насыщать за счет высокого содержания крахмала.

«Под видом модной новинки нам привезли то, что вообще-то от голодухи едят жители бедной Африки, например, в Нигерии и Камеруне, где ценят ямс за то, что он там неплохо растет, и дает достаточно быструю сытость за счет того, что он содержит много крахмала. Вообще говоря, это довольно бесполезный продукт, в котором основу составляет вода. И на первом месте по составу после воды там углеводы, прежде всего крахмал, который составляет где-то четверть-треть от объема. Там крайне незначительное содержание жиров, белков, там есть немножечко витаминов, но пытаться с помощью ямса решить какие-то проблемы с дефицитом витаминов, минералов совершенно бесполезно», — отметил Сергей Малоземов в эфире радио Sputnik.

Эксперт отметил, что по питательной ценности ямс уступает даже картофелю, а среди экзотических корнеплодов более удачным выбором он назвал батат.

«Ямс — это вещь, даже менее насыщенная пользой, чем картошка, которую можно отдаленно сравнить с ямсом среди наших знакомых продуктов. Если уж выбирать какую-то новинку для того, чтобы восхититься неожиданно прекрасным вкусом, то гораздо лучше будет батат. <…> Поэтому ямс, как бы сказал в моей программе, не чудо-еда, скорее мертвая, чем живая», — уточнил эксперт.

Кроме того, Малоземов предупредил, что сырой ямс может быть токсичен и способен вызвать раздражение желудочно-кишечного тракта.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.