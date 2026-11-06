Сергей Лукичев избран секретарем местного отделения партии «Единая Россия» в Балашихе

Конференция носила отчетно‑выборный характер: делегаты подробно обсудили итоги пятилетней работы отделения и избрали состав местного политического совета. Особое внимание уделили реализации «Народной программы» и работе с наказами жителей — именно эти направления стали ключевыми в деятельности партии.

«Благодарю делегатов конференции за то, что поддержали мою кандидатуру на избрание секретарем местного отделения. В нашем городском округе собрано 42 000 наказов — наши жители активно оставляли их и в офлайн, и в онлайн‑формате. Уже исполнено свыше 18 000, остальные находятся в работе и лягут в основу государственных и муниципальных программ, а также станут основой моей деятельности на посту секретаря», — сказал Сергей Лукичев.

Одним из главных показателей эффективности работы местного отделения назвали результаты выборов. Кандидаты от партии были избраны в Государственную Думу и Московскую областную Думу. При этом участники конференции подчеркнули, что полученное доверие избирателей необходимо оправдывать ежедневной работой.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. Так, на оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.