Сергей Юров поздравил сотрудниц хлебозавода в Балашихе

Во встрече также приняли участие заместитель главы округа Ирина Шведова и начальник управления инвестиций, промышленности, предпринимательства и науки Ольга Егерева. Для гостей организовали экскурсию по производству, в том числе показали участок печей хлебобулочных изделий.

«8 Марта — это праздник, к которому мы всегда готовимся и ждем. Для нас это возможность поздравить не только близких, но и прийти в трудовые коллективы, поблагодарить за работу и пожелать всего самого доброго. Хлебозавод переживал разные периоды, но сегодня здесь развивается производство и выпускается важная для жителей продукция. Большая часть этой работы держится на женских плечах», — сказал Сергей Юров.

Он пожелал сотрудницам любви, тепла и заботы, а также чтобы рядом всегда были близкие люди.

Оператор поточной линии Валентина Качурина рассказала, что работает на предприятии полгода и совмещает работу с учебой на технолога.

«Мне интересно наблюдать весь процесс — от подготовки ингредиентов до выпуска готовой продукции. Я учусь на четвертом курсе и планирую развиваться в этой сфере. Сегодняшнее поздравление стало для меня очень приятным», — поделилась Валентина Качурина.

История хлебозавода в Балашихе ведется с 1940-х годов. В советское время предприятие было одним из значимых в Подмосковье. По итогам 2025 года объем выпуска продукции составил 27,6 тыс. тонн.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о работе онлайн-сервиса для бизнеса «100% Подмосковье». Он направлен на поддержку и продвижение товаров подмосковных производителей.

«На малый бизнес приходится большая часть экономики Подмосковья. <...> Нам важен успех каждого проекта, каждой компании. Поэтому стараемся совершенствовать сервисы и услуги, предлагать новые инструменты поддержки. Одна из ключевых задач — это продвижение подмосковных брендов. Поэтому мы запускаем региональную программу, направленную на поддержку оригинальных товаров и услуг — «100% Подмосковье», — заявил Воробьев.